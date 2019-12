Bruscolotti boccia Ancelotti anche in Champions: "Se fermi il Liverpool devi arrivare primo..."

Secondo giocatore più presente della storia del Napoli, storico leader anche della squadra di Diego Maradona, Giuseppe Bruscolotti ha parlato dell'esonero di Carlo Ancelotti, di Gennaro Gattuso e della rosa azzurra a Tuttomercatoweb.com.

Che ne pensa dell'esonero di Ancelotti?

"Tutto normale, per quello che è il gioco del calcio. De Laurentiis è il padrone della società, decide lui, sa lui cosa fare. E' il responsabile e l'uomo che prende le decisioni".

Ancelotti l'ha delusa?

"Non solo io ma in generale ci aspettavamo qualcosa di diverso in campionato. Sembrava dovesse essere un campionato diverso, sappiamo come è andata".

Però in Champions è passato.

"Considerando il girone, se non avesse inciampato, la qualificazione sarebbe arrivata anche prima. Anche lì non ha fatto benissimo: fai quattro punti col Liverpool, devi vincere il girone".

Adesso Gattuso.

"Per quello che è il suo modo di essere, dovrebbe andar bene. L'ambiente si è appiattito, il suo carattere darà uno scossone alla squadra".

Tra i giocatori chi l'ha delusa di più?

"Si vince e si perde insieme. O si ha il fuoriclasse o si giudica il contesto".

Koulibaly non è il fuoriclasse che è mancato?

"Non ne ha il Napoli. Ha buoni giocatori ma, come dicevo prima, serve compattezza."