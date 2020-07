Bruscolotti consiglia Gattuso: "Col Barça preferirei Maksimovic a Manolas, merita considerazione"

Beppe Bruscolotti, ex capitano storico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento della difesa del Napoli: "Maksimovic-Koulibaly è la coppia che ha dato la maggior affidabilità questa stagione. Manolas è forte, ma per tenuta e per ciò che ha fatto quest'anno Maksimovic va preso in considerazione per la partita decisiva contro il Barcellona. Io sceglierei questa coppia, con Manolas fuori".