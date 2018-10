Bruscolotti e la fascia a Maradona: "Nessun sacrificio, era un modo per legare ancora di più"

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Fascia a Maradona? È stato un modo per legare ancora di più, anche se non ne aveva bisogno. Da parte mia non c'è stato nessun sacrificio. Diego ha amato Napoli dal primo momento. Nessuno lo dimenticherà mai. De Laurentiis è contentissimo perché Ancelotti ha messo tutti allo stesso piano. Salvo qualche elemento rappresentativo, tutti se la giocano alla pari".