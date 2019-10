Bruscolotti: "Gli azzurri stanno crescendo a livello caratteriale. Milik? E' una garanzia"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli è intervenuto nella trasmissione "Gol Show" in onda su Tv Luna. Queste le sue dichiarazioni: "Nel primo tempo con il Verona c'è stata la solita sofferenza, poi il Napoli ha saputo venirne fuori. Questa potrebbe essere una buon'arma per gli azzurri in quanto la squadra sembra stia crescendo dal punto di vista caratteriale. Le squadre di bassa classifica ti creano tanti problemi, bisogna essere attrezzati bene per portare a casa punti contro di loro.



Meret? Meret non è una novità. E' da qualche partita che ci mette la famosa toppa.



Milik? Un attaccante che fa venti gol in campionato senza tirare rigori vuol dire che è tanta roba. Il polacco ha recuperato da due infortuni seri e sta dimostrando che, se sente la fiducia, diventa una garanzia".