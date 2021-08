Bruscolotti: "In ritiro tre azzurri su tutti, ma il mio preferito è una sorpresa"

Nel corso di ‘Tutti in Ritiro su Canale 21, l’ex azzurro Beppe Bruscolotti ha tracciato un bilancio del precampionato del Napoli: “Osimhen è stato il vero protagonista di due ritiri estivi azzurri. Dal primo momento un giocatore del genere attira subito le simpatie, ma a prescindere da questo è uno che ha lavorato tanto e si è messo a disposizione del tecnico e della squadra. Subito dietro al nigeriano c’è Insigne, nonostante tutte le chiacchiere per il rinnovo lo vedo davvero tranquillo. Il capitano ha una tranquillità sconvolgente, fa sembrare qualsiasi giocata la più semplice. Mi domando: ma se dovesse andar via Insigne, questa squadra cosa diventa? Non dimenticherei neanche Lobotka, è quel tipo di giocatore che cerca l’allenatore. Infine c’è il mio preferito, Zanoli, che è stato la vera sorpresa di questo precampionato del Napoli. Il ragazzo è tranquillo e in qualsiasi parte lo mettono l’importante è che gioca, come lui stesso ha detto”.