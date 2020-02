Bruscolotti: "L'1-1 è il risultato peggiore, ma nel calcio ci può essere sempre la sorpresa"

L'ex capitano azzurro Giuseppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla sfida contro il Barcellona: "Peccato per il Napoli, gli azzurri hanno fatto una grande prestazione. Rimane ancora una partita, nel calcio non si sa mai. Speriamo che il Napoli ci facci la sorpresa a Barcellona. L'1-1 è il risultato peggiore: bisogna fare un gol in Spagna dove ci sarà una gara completamente diversa. I catalani sicuramente ti porteranno a venire in avanti così da scardinare il fortino azzurro. E' tutto da vedere, dipende solo dall'atteggiamento del Napoli.

Messi? Il Napoli è stato molto accorto, ha avuto tante occasioni per sfondare, ma non c'è riuscito".