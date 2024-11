Bruscolotti: "Lukaku? Ho capito una cosa, credo sia un leader"

Lo storico capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato al Corriere dello Sport di Lukaku e non solo: "Intanto i suoi gol li ha già fatti, così come gli assist. Da esterno e da spettatore, non vivendo lo spogliatoio, penso che sia anche una persona preziosa, una risorsa per Conte. Con la sua presenza, col suo modo di fare, mi dà l’impressione di essere un leader, un riferimento per i compagni. Figure come la sua, in un gruppo di venti o venticinque persone, sono fondamentali".



La sorpresa del mercato?

"Credo che i due scozzesi, Gilmour e McTominay, stiano rispettando le aspettative.

Sono forti, hanno qualità e sembrano perfetti per come gioca il Napoli. McTominay, in modo particolare, è stato un gran colpo: è intelligente tatticamente, strutturato fisicamente, puntuale negli inserimenti e all’appuntamento con il gol. Un gran bel giocatore".