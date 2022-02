Bruscolotti: "Preoccupato per gli infortuni, bisogna analizzare lavoro staff medico"

A Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano storico del Napoli: “Credo che i ragazzi, dopo la prestazione di Cagliari in cui hanno mostrato ancora quei problemi nelle partite decisive, vorranno fare una prestazione importante. Mi aspetto che il Napoli dia qualcosa in più soprattutto in questo rush finale dove non si possono più sbagliare le partite. Sono preoccupato per le continue ricadute di questi infortuni muscolari, bisognerebbe analizzare il lavoro dello staff medico del Napoli".