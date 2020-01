Bruscolotti: "Speriamo arrivino sia Lobotka che Demme. Non capisco Ancelotti..."

L'ex capitano storico del Napoli Giuseppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa azzurra: "Speriamo arrivino Lobotka e Demme. Il Napoli ha bisogno di due centrocampisti. L’organico è incompleto, non so come Ancelotti abbia pensato di tenere un centrocampo del genere. La società deve fare di tutto per mettere a disposizione di Gattuso dei giocatori utili alla causa".

SQUADRA AMORFA - "Il Napoli soffre e subisce molto anche nelle partite che ha vinto. La squadra è amorfa, non reagisce, nel calcio nessuno ti regala niente, poi se i giocatori ci mettono del loro diventa ancora più difficile"