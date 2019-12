Bruscolotti: "Svarione ha complicato la gara, ora non pensiamo più alla rimonta"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha analizzato la sconfitta patita ieri dal Napoli di Gattuso al San Paolo contro il Parma, intervenendo ai microfoni di Canale 21: "Dopo lo svarione è stata una gara in salita, il Parma si difende bene, è organizzato e riparte e fa sempre gol in ripartenza. Il Napoli ha spinto nella ripresa, ha provato in tutti i modi a vincere, ma i segnali c'erano già stati perché stavano già subendo ripartenze. Un pareggio poteva starci alla prima di Gattuso invece è arrivata un'altra batosta che peserà. Togliamoci dalla testa i vari recuperi che dobbiamo fare, dobbiamo essere realisti e pensare ad altro".