Bucchi: "Berardi grande atleta e ha calcio incredibile, lo vedrei bene nel Napoli"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Cristian Bucchi: "Sassuolo-Napoli? Il Sassuolo sarà più aggressivo, il Napoli debba aspettare un pochino. La differenza la fanno le qualità degli attaccanti, senza Osimhen cambia lo scenario. Caputo può mettere in difficoltà il Napoli con la sua velocità. se togli 10 15 metri di profondità non sbagli in una gara del genere. Rino avrà tutte le possibilità di poter scegliere e spero per Rino che Ghoulam sia tornato. Credo che sia questa è una notizia bellissima per il Napoli.

Hysaj per limitare Berardi? Assolutamente sì, Berardi è un grande giocatore e quando ti punta quasi sempre ti supera per andare sul piede forte. La valutazione finale la fai sempre in base alla tua squadra. Gattuso sta capendo i punti forti del suo avversario per farlo girare su quelli deboli. Berardi è un ragazzo molto taciturno, molto introverso: non ha mai avuto la forza, la voglia di spezzare quel cordone che si è creato con il Sassuolo. La famiglia Squinzi lo ha sempre coccolato, era il protetto di patron Squinzi. Se hai l'ambizione di Politano allora fai un salto oppure ti fai coccolare dove sei in un ambiente protetto e sai che non avrei problemi contrattuali, a livello ambientale nessuno ti romperà le scatole. a me piacerebbe che Berardi trovarsi a questo punto di rottura che uscisse dalla sua comfort zone. Me lo auguro per lui e per il calcio italiano. Domenico è un grande atleta, ha un calcio incredibile, bravo anche di testa. Duttile e molto intelligente, lo vedrei bene nell'Atalanta o nel Napoli o nel Milan. Meglio io o il Pampa? Calcisticamente meglio io, lui aveva una struttura e nel gioco aereo superiore".