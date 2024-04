Bucchi: "C'è un nome che mi stuzzica molto per la panchina del Napoli"

Cristian Bucchi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Cristian Bucchi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Gasperini mi stuzzica molto come idea sulla panchina del Napoli, darebbe sicuramente nuovi stimoli per le sue idee di calcio; Il Napoli ha sempre scelto gli allenatori che hanno dato un’impronta tattica ben definita. Credo che la società debba fare una grossa valutazione a monte.

La scelta di Gasperini darebbe nuovi dettami tattici e secondo me sarebbe una soluzione diversa rispetto al recente passato. Calzona non dormirà la notte, non è facile dare energia ad una squadra che non ha più motivazioni. Il Napoli si ritrova quasi fuori dalle coppe, questo finale lo vive praticamente da spettatore. Questo è un momento doloroso per i giocatori e per l’ambiente. L’allenatore che in mezzo paga questa situazione. Bisogna chiudere il campionato nel migliore dei modi, ma non sarà facile”.