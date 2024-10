Bucchi: “Lukaku? A volte è impacciato e perde palloni facili. Va sopportato, ma già incide”

Christian Bucchi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Siamo all’inizio del campionato e da grande allenatore qual è Conte si sta avvicinando sempre più a ciò che vorrebbe vedere. Oltre a vedere una squadra quadrata si vedono sempre di più le geometrie. Sta cercando il modo migliore per attaccare gli avversari.

Lukaku? Sappiamo benissimo che la sua stazza necessita di tempo, quando faceva la preparazione regolare con la squadra intorno alla quarta di campionato raggiungeva la giusta condizione. Quest’anno è arrivato tardi al Napoli ed ha bisogno di tempo, ha bisogno di giocare. Bisogna sopportarlo a tratti perchè a volte lo vedo ancora impacciato e perde palloni banali, ma già così incide.

McTominay è stato voluto fortemente da Conte, uno così non c’era nella rosa del Napoli.

Spinazzola? Per me è più un terzino. Se Conte è passato alla difesa a quattro è per inserire in campo McTominay e forse perchè non ha gli interpreti che vuole sugli esterni”.