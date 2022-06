Bucchioni: "A Wall Street si parla di un passaggio di società del Napoli a fondi americani, ADL ha preso una posizione"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla delle voci di un possibile interesse di fondi esteri per il Napoli

© foto di Federico De Luca

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla delle voci di un possibile interesse di fondi esteri per il Napoli: "La Samp dovrebbe essere la prossima a passare in mano americana, ma negli ambienti finanziari di Wall Street si parla molto anche del Napoli. Banale dire cosa significhi il brand Napoli negli Usa e soprattutto in alcuni ambienti dell’alta finanza dove operano diversi americani con origini meridionali. Si parla di suggerimenti, ipotesi, possibili valutazioni.

I tifosi napoletani già sognano, ma De Laurentiis che gli americani e il mercato americano lo conosce bene e sa come trattare, non sembra pronto a una cessione. Soprattutto sa che tutto è in vendita, dipende dal prezzo offerto.E per De Laurentiis il Napoli potrebbe valere anche più del Milan".