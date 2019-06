Bucchioni: "Anche la Fiorentina cerca Bennacer, ma ci sono già Napoli e Genoa..."

Enzo Bucchioni, nel corso del suo editoriale per firenzeviola.it, ha parlato di Ismaël Bennacer (21), giocatore dell'Empoli che è finito al centro delle attenzioni di diversi club italiani tra cui il Napoli di Ancelotti: "La Fiorentina cerca un attaccante di valore, abituato a far gol, che garantisca la doppia cifra e un regista dai piedi buoni in grado di far girare il gioco. Giocatori importanti per il ruolo che rivestono, si ripartirà da loro. Per il ruolo di regista è in forte ascesa Bennacer, 22 anni, grande campionato nell’Empoli. Ci sono sopra anche altre squadre, il Napoli, ma soprattutto il Genoa di Andreazzoli, ma gli ottimi rapporti consentiranno a Pradè di intavolare una trattativa decisa.