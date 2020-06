Bucchioni 'annuncia' il calcio in chiaro: "Due-tre partite per ogni giornata"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, preannuncia la possibilità di vedere in chiaro diverse partite del campionato che ripartirà la prossima settimana: "Ragazzi ci siamo, finalmente torna il calcio, roba da non credere. Segniamoci questa data. C’eravamo tristemente lasciati il nove marzo guardando vincere il Sassuolo sul Brescia, tre mesi e sembra un secolo per come li abbiamo drammaticamente vissuti. Se torna il calcio torna anche un po’ di vita, quante volte ce lo siamo detti retoricamente, ma forse è davvero così. E poi Juve-Milan è sempre tanta roba anche dentro un calcio diverso, senza pubblico e senza tante altre cose, completamente da scoprire. Preparatevi.

Stasera e domani le semifinali di coppa Italia saranno in chiaro, una festa per tutti. Ma il ritorno del calcio, proprio per riavvicinare al pallone la gente provata da tre mesi di drammi collettivi e personali regalerà anche due-tre partite in chiaro per ogni giornata di campionato, su Tv8 del digitale terrestre, accessibile a tutti. Ieri il ministro Spadafora ha incontrato i vertici di Sky e c’è molta positività. La decisione ufficiale arriverà nelle prossime ore, ma non ci sono ostacoli o pregiudiziali nonostante il contenzioso in atto fra Sky e la Lega Calcio. Un gesto di buona volontà per andare incontro a tanti appassionati, ai malati negli ospedali, agli anziani nelle case di riposo. Un gesto per riunire tutti sotto l’ombrello del pallone".