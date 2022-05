Bucchioni: “Bernardeschi una scommessa da fare. Mertens? Una bandiera che mi terrei stretta”

"Forse ha commesso degli errori a Torino, ma ora sembra maturato e potrebbe rilanciarsi a Napoli".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Credo che Bernardeschi sia una scommessa da giocare per il Napoli. La Juventus l’ha pagato 40mln e lo prenderesti a zero, è un affare ed una sfida rilanciare un giocatore così. E’ un giocatore che ha grandi qualità e grande fisico, l’ho visto giocare anche esterno basso. Forse ha commesso degli errori a Torino, ma ora sembra maturato e potrebbe rilanciarsi a Napoli. Il giocatore piace molto a De Laurentiis, Spalletti lo conosce sicuramente molto bene e tira il meglio da qualsiasi giocatore che ha sotto mano. Sicuramente non lo farei giocare nella posizione di Mertens, ha bisogno di spazio e di sfruttare la sua ampia falcata sulla fascia.

Mertens? Uno così me lo tengo stretto a costo di alzare un po’ l’offerta. Già è andato via Insigne e Ciro è una bandiera del Napoli. Almeno uno me lo devo tenere per dare continuità e senso di appartenenza, un po’ di cuore ed emozioni extra programmazione si deve lasciare per non perdere tutta l’essenza del calcio.

Scegliendone solo due chi farei rinnovare? Koulibaly e Mertens, ma uno del livello di Ospina non si può far lasciar partire, un portiere così è tanta roba. L’unico che puoi far partire, perché puoi sostituire, è Fabian Ruiz".