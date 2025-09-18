Bucchioni: "Con le sue nuove idee Cnte non ha nulla da invidiare a Guardiola!"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista e scrittore. Di seguito, un estratto dell’intervista: “Il Napoli deve fare la sua partita e dimostrare personalità. Deve far vedere di poter competere a quel livello. Sono test di crescita: Conte lo sa e lo dice, bisogna andare in casa dei maestri con umiltà, ma anche con l’ambizione di dimostrare di essere all’altezza. Conte è un grande allenatore, che per genialità e capacità di costruire squadre non ha nulla da invidiare a Guardiola. Ha trovato soluzioni per schierare insieme giocatori di talento, ha idee nuove. E il Napoli ha qualità e personalità in campo.

Il percorso societario è chiaro, c’è una programmazione evidente: diventare una protagonista stabile in Europa, così come lo sta facendo in campionato già da anni. La Champions non è solo gloria sportiva, è anche un circuito economico da cui non vuoi più uscire. Se il Napoli dimostra al City di esserci, anche con una grande prestazione pur perdendo, acquisisce autostima ed esperienza. Sono queste le partite che fanno crescere le squadre e che danno senso a una stagione.”