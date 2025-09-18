Padovan: "Il Napoli gioca a memoria e il City no, io punterei sulla vittoria di Conte!"

vedi letture

Giancarlo Padovan, giornalista, si è proiettato al match del Napoli contro il Manchester City in Champions League: "Io giocherei la vittoria del Napoli a Manchester perché, a parte l'ultima partita, il City è in difficoltà in Premier League e perché ormai la squadra di Conte gioca a memoria, è organizzatissimo. Del Napoli oggi si apprezza soprattutto il pressing, che è una caratteristica delle squadre europee. E' la squadra più europea d'Italia ed è l'italiana che può fare più strada in Champions League.

Delle squadre italiane si dice, guardando anche ai bookmakers, che saranno qualificate sì, ma in bassa posizione. Per il Napoli farei un'eccezione e l'eccezione potrebbe partire già a Manchester", le sue parole ai microfoni di Sky Sport 24.

