Galeone: "Con Rabiot il Milan ha il centrocampo più forte insieme al Napoli"
Giovanni Galeone, ex allenatore dell'Udinese, parla al Messaggero Veneto in vista della prossima gara contro il Milan, a cui riconosce un gran mercato nel reparto intermedio: "Premesso che Allegri l’avrei visto bene lo scorso anno già al posto di Fonseca, dico che con l’arrivo di Rabiot è la mediana più forte assieme a quella del Napoli. Fofana, Loftus-Cheek e Modric danno garanzie, mentre qualche perplessità ce l’ho sulla difesa, anche se nella ripresa col Bologna è stata compatta e non ha ripetuto gli errori fatti con la Cremonese. Diciamo che dalla cintola in su mi piace molto".
Galeone, una parola su Luka Modric la vuole spendere? "Certo e con me sfondate una porta aperta, perché Modric è perfetto per questo Milan. Gianni Mura una volta mi disse che a me piacciono tutti quelli che finiscono per “ic”, ma vede, ai miei tempi li ho visti arrivare dalla Jugoslavia, negli Anni 50 e giocando scalzi ci davano la paga".
