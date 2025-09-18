McTominay-Hojlund, come un derby. Dall'Inghilterra: "Tifosi Man United non si capacitano..."

La sfida di Champions League contro il Manchester City avrà un sapore particolare per Scott McTominay e Rasmus Hojlund. I due calciatori del Napoli, infatti, sono entrambi ex Manchester United e vivranno la partita come un vero e proprio derby personale. Come riportato dal tabloid inglese The Sun, i tifosi dei Red Devils faticano ancora a comprendere la metamorfosi dei due ex compagni di squadra.

Giocatori spesso criticati a Old Trafford, McTominay e Hojlund hanno trovato nuova linfa a Napoli, diventando elementi fondamentali nello scacchiere di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese è cresciuto in personalità e leadership, diventando un punto di riferimento in mezzo al campo, mentre l’attaccante danese sembra aver ritrovato fiducia e concretezza sotto porta, mostrando quelle qualità che a Manchester erano rimaste troppo spesso inespresse.