Ghoulam: "Volevo così tanto vincere lo Scudetto col Napoli che misi la salute in secondo piano"

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, contro il Manchester City subì un infortunio importante, che condizionò la sua carriera. Era novembre 2017. Oggi, nel giorno del match tra i Citizens e gli azzurri, l'ex laterale sinistro algerino ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono tante cose belle in questo Napoli e ora non vediamo l'ora di vederlo confrontarsi con le big europee. Il Manchester City di quest'anno non è quello delle stagioni passate, ma resta una squadra molto forte.

Infortunio col Manchester City? Sono orgoglioso di essere riuscito a tornare. Ma all'epoca ci giocavamo lo Scudetto, avevo una voglia di vincere con questa maglia troppo grande, tanto da far passare la salute in secondo piano. Ho affrettato un po' i tempi e mi dispiace perché avrei voluto fare di più. Purtroppo le cose succedono. Ora l'importante è che il Napoli abbia vinto lo Scudetto due volte. Oggi è una squadra forte che può competere per grandi obiettivi".