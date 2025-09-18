Ex capo scout Man City: "Impazzimmo per due azzurri, ma non riuscimmo a prenderli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Cancellieri, ex capo scout del Manchester City: “La mia parabola è iniziata che da poco il City aveva cominciato ad ingranare, fino a Guardiola e all’apice raggiunto come miglior squadra al mondo. Adesso sono più umani, anche se sono ancora tra le più forti. Storicamente, il City ha fatto sempre difficoltà contro le italiane. Il Napoli oggi è una squadra di un’altra dimensione, ha un allenatore fortissimo come Conte e tra i migliori in Europa. La Champions l’ha sempre sofferta, mentre ora avrà un’occasione importante per poter fare bene. Poi ci sono gli ex United che possono fare molto bene. McTominay e Hojlund vivranno questa partita in maniera particolare.

De Bruyne? Per lui sarà una partita particolare. Ancora oggi è da Pallone d’Oro, il pubblico lo accoglierà alla grande, ma lui avrà qualcosa da rivendicare nei confronti di Guardiola. Giocherà con quel qualcosina in più per mostrare di essere ancora un top mondiale. Conte vs Guardiola? Guardiola è l’allenatore più completo al mondo, è uno furbo e sa fare calcio. Conte è straordinario ed è bravissimo nel prepararla. È il numero uno a piangere (ride, ndr)! Ma nel calcio serve anche questo.

Come si ferma Haaland? Quando il City distrusse il Real Madrid di Ancelotti e quando ha poi vinto la finale, Haaland non ha brillato tantissimo. È l’attaccante più forte al mondo, ma quando marcato da giocatori fisici tende a soffrire. Buongiorno e Beukema hanno tutte le caratteristiche per farlo. Il Napoli può ambire al pareggio, sarebbe un risultato eccezionale ma è di per sé alla portata di questa squadra. Il centrocampo del Napoli è tra i più forti al mondo, oggi.

Affari saltati tra City e Napoli? Ce ne sono stati tanti… Abbiamo provato tante volte ad acquistare qualcuno, impazzì per Cavani e non riuscì a prenderlo. Lo stesso vale anche per Koulibaly che ancora oggi potrebbe fare tantissimo in Europa”.