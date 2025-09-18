Magoni: "De Bruyne farebbe la differenza anche a 40 anni! C'è l'esempio Modric..."

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli, Bologna ed Atalanta. Di seguito, un estratto dell'intervista: "De Bruyne farebbe la differenza anche a 40 anni come Modrić: chi sa giocare, sa giocare sempre. Modric è un organizzatore straordinario, con una capacità internazionale incredibile, abituato ai grandissimi palcoscenici. De Bruyne uguale: pressione, qualità, intelligenza. Mi sembrano due giocatori straordinari. Hanno portato lustro e classe al calcio italiano e questo non può che farci piacere".

Rimanendo in tema centrocampo, le chiedo di Scott McTominay. Nonostante l’arrivo di campioni come Modrić e De Bruyne, secondo me resta il centrocampista più decisivo e incisivo della Serie A. È d’accordo? “Sicuramente sì, anche se bisogna vedere come andrà la stagione, perché ci sono più partite di alto livello rispetto alla passata stagione, più stress fisico, più rotazioni. Però lui è un centrocampista che sa fare gol in tanti modi, è offensivo, ha ritmo, gamba, velocità: è completo e importante. Sicuramente determinante. Non so però se ad oggi sia giusto dire che resta il più forte in assoluto, perché con De Bruyne e Modrić è una bella sfida. Sono tutti centrocampisti fenomenali, ma McTominay è unico: sa inserirsi, calciare, colpire di testa. Lo scozzese, però, rispetto agli altri due, è ancora al top della forma fisica, perciò è quello più determinate.”

Sarà ancora una lotta a due tra Inter e Napoli, oppure vede qualche outsider accreditata? “Al momento sul gradino più alto vedo Napoli e Inter. Subito dietro, quest’anno, ci metto la Juventus, che mi sembra ritrovata, e il Milan, che è più quadrato, più solido e credo possa venire fuori alla lunga. La sorpresa potrebbe essere la Roma: con Ranieri, l’anno scorso, ha fatto un grande percorso e penso possa avere buone chance anche quest’anno col progetto Gasperini.”