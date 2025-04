Bucchioni: “Empoli ai minimi termini. E' la gara giusta per far ritrovare tutta l’autostima al Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Empoli veramente ai minimi termini. È una squadra in difficoltà, che crea poco e soffre sempre. Possono ancora salvarsi, ma credo che guarderanno di più allo scontro diretto contro il Venezia e il Parma. Al Napoli deve importante solo di vincere. Come non importa. Forse non è il momento di caricare l’autostima ma di ritrovare subito i tre punti dopo la gara col Bologna.

L’Empoli è una squadra che consente di fare il massimo risultato con il minimo sforzo. Sicuramente oggi questo farebbe bene al Napoli. Con il Monza oggi la squadra toscana è sicuramente l’avversaria più abbordabile per il Napoli. Il rischio di andare in campo con sufficienza c’è, ma non credo che il Napoli di oggi possa fare un errore così grave. Parliamo di valori enormemente diversi in campo”.