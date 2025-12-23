Podcast Rai, Paganini: "Conte aveva il dente avvelenato in Supercoppa per un motivo"

Il Napoli domina contro il Bologna vincendo 2-0 a Riyad e conquistando la sua terza Supercoppa Italiana. Ma che messaggio manda alle sue rivali per lo scudetto? Ecco il pensiero di Paolo Paganini, giornalista Rai, ai microfoni di Tmw Radio.

"Aveva il dente avvelenato Conte, il ko a Bologna aveva generato polemiche nel gruppo e nell'ambiente e per questo aveva una motivazione in più. Sono arrivati segnali forti da parte di giocatori finiti sul banco degli imputati, vedi Neres, che è stato determinante dopo quella partita. Credo che si stia evolvendo nel modo giusto l'adattamento dei nuovi".