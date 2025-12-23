Neres, esperto calcio brasiliano: "Sempre avuto grandi qualità. Sulla Nazionale..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’agente Fifa Sabatino Durante: “Neres le qualità le ha sempre avute. Un po’ per sfortuna, un po’ per colpa sua non sempre è riuscito a esprimersi. Però le sue qualità sono indubbio, è un calciatore forte.

Nazionale? Il Brasile ha carenza di centravanti, ma non di esterni. Ce ne sono moltissimi. E’ un ruolo in cui la nazionale è coperta, quindi la vedo difficile. Da quel punto di vista penso che Neres sia abbastanza chiuso, poi chiaramente deciderà Ancelotti. I talenti brasiliani costano molto, si parla di 30 milioni anche per dei prospetti. Spesso per il calcio italiano diventa difficile arrivare a certe cifre.

Wesley? Giocatore esplosivo, con Gasperini che sa resuscitare i morti sta facendo benissimo. Non aveva mai giocato a sinistra, ma sta tirando fuori qualità e sembra migliorato anche dal punto di vista tecnico. Grande merito all’allenatore. Dodò? Non so se sia un giocatore pronto per fare il salto di qualità in una grande squadra. Lui ha qualche limite dal punto difensivo”.