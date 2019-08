Bucchioni: "Icardi? Solo il Napoli, come fa la Juve a prenderlo che ha già tre attaccanti centrali!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: "La Juve anche se riuscisse a vendere Dybala, ha ancora Higuain e Mandzukic, come fa a prendere Icardi in questo finale di mercato? La soluzione per Icardi è solo Napoli e sarebbe l'ideale per lui. Wanda gestisce la situazione in modo emozionale, non imprenditoriale, e non funziona così. Con Icardi il Napoli farebbe un passo importantissimo verso la Juventus".