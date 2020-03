Bucchioni: "Il campionato non finirà quest'anno, sarebbe falsato"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto nella trasmissione Microfono Aperto in merito alla situazione della Serie A: "Per me non finirà quest'anno, è la soluzione più logica e ci si arriverà. Siamo in presenza di una logica stringente. Va tenuta in considerazione la tempistica cinese, anzi, i tempi si possono dilatare ulteriormente perché il nostro sistema è diverso. Se tutto va bene servono ancora 1-2 mesi cambiare la situazione attuale, dopodiché sarebbero necessarie altri 20 giorni per la preparazione dei giocatori. Il campionato verrebbe falsato e verrebbe compromessa anche la stagione prossima".