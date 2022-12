Bucchioni: “Il Napoli che abbiamo lasciato è una squadra quasi erotica”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “È comprensibile che le altre squadre sperino di agganciare il Napoli, ma poi si deve vedere quanto ciò sia attuabile. Il Napoli che abbiamo lasciato è una squadra quasi “erotica”, un piacere da vedere per tutti gli amanti del calcio. Gli azzurri hanno giocato un calcio straordinario con una compattezza ed un equilibrio incredibili. Quello che mi ha stupito è stata l’intensità. Le vittorie del Napoli più belle della prima parte della stagione? Se vogliamo considerare la qualità, dico le vittorie in campionato.

Io, però, sono molto appassionato della storia del calcio, e allora ti dico il 6 a 1 all’Ajax. Vincere in quel modo una partita contro una squadra che ha fatto la storia di questo sport vuol dire lasciare un segno che verrà ricordato per sempre. L’ingrediente fondamentale per ricominciare da dove si era finito è la testa, perché parte tutto da lì. La sensazione è che nelle amichevoli i calciatori avevano un po’ di scorie da smaltire per i carichi di allenamento. Il Napoli deve ritrovare in fretta la motivazione che lo ha guidato finora”.