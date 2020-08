Bucchioni: "Il Napoli è arrivato a fine ciclo ma ci sono le energie per ripartire subito!"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui temi di casa azzurra: "Non credo che sia difficile tornare in Champions per il Napoli. Era arrivato a fine ciclo, è durato meno di quello della Juve di 10 anni, ma quando sei a fine ciclo sei in un momento di difficoltà. Ci sono le energie per ripartire, già a gennaio sono stati presi giocatori funzionali, poi Osimhen, altri arriveranno, mentre devono uscire due-tre giocatori di quelli del ciclo finito. Il Napoli ha già la struttura per competere con le prime in classifica, forse un po' meno di Juve ed Inter ma anche i bianconeri dovranno capire come andrà con Pirlo".