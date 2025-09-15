Podcast
Bucchioni lancia il Milan: "Occhio per lo Scudetto: squadra già 'allegriana'. Può far male a tutti"
TuttoNapoli.net
Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha detto la sua sulla lotta al vertice in Serie A: "Troppo presto per scegliere, ma io vedo qualche segnale dal Milan. Senza le coppe, con uno come Modric che può fare la differenza. E poi ho già visto una squadra allegriana, molto compatta, che sa ripartire forte. Ha un centrocampo importante, questo Milan può far male a chiunque. Attenzione al Milan in chiave Scudetto".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno di Arturo Minervini
Le più lette
1 Sky, Di Canio critica la Fiorentina: “Parliamo di tattica italiana, avete visto il gol di Hojlund?”
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com