Bucchioni lancia il Milan: "Occhio per lo Scudetto: squadra già 'allegriana'. Può far male a tutti"

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha detto la sua sulla lotta al vertice in Serie A: "Troppo presto per scegliere, ma io vedo qualche segnale dal Milan. Senza le coppe, con uno come Modric che può fare la differenza. E poi ho già visto una squadra allegriana, molto compatta, che sa ripartire forte. Ha un centrocampo importante, questo Milan può far male a chiunque. Attenzione al Milan in chiave Scudetto".