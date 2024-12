Bucchioni: "Lo sa anche Conte ma non lo ammetterà mai, il problema è il rendimento di Lukaku"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “La doppia sconfitta con la Lazio e l’infortunio di Kvara sono due trappole insidiose da gestire, ma Conte è troppo esperto per cascarci dentro. Il problema del Napoli sta nella manovra offensiva e nel rendimento di Lukaku. Punto il dito contro il belga, Conte lo sa bene ma non lo ammetterà mai pubblicamente. Contro la Lazio è mancato proprio quello, l’apporto in avanti e una strategia chiara. Cambiare troppo si è rivelato poi un boomerang per Conte. Alcuni giocatori, partendo da Lukaku, devono alzare il proprio livello. Domenica anche le scelte di Antonio mi hanno convinto: Lukaku è stato un palo della luce e non ha contribuito a nulla, andava cambiato al massimo al 60’. Una mezz’ora a Simeone andava concessa, già solo per la voglia che ha di spaccare il mondo. Relegarlo ai minuti finali è stata quasi una mossa disperata.

Neres? Ora tocca a lui, deve farci capire se è utile solo a gara in corso o è devastante anche dal 1’. Conte chiede partecipazione difensiva ai propri attaccanti e lui non potrà tirarsi indietro. Se non dai una mano dietro, diventi un problema: sui 90’ deve migliorare in questo e ora starà a Neres mostrare a tutti di aver fatto un passo importante. Le seconde linee hanno fatto tutte male in Coppa Italia con la Lazio, ma ora sarà inserito in un sistema più qualitativo e collaudato. Dovrà sfruttare questa occasione”.