Bucchioni: "Lukaku-Conte meccanismo che funziona, faceva vedere i suoi movimenti in Nazionale"

vedi letture

"Lukaku è il centravanti da Napoli? Non mi interessa. A me interessa solo che è il giocatore di Conte".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Politano è un giocatore utilissimo perché sa fare le due fasi: difende quando è il momento di difendere, trova guizzi in attacco, difende e fa gol. Si dà molto, è generoso, questo è Politano. Quando si sente valorizzato, coinvolto, quando c’è un’organizzazione di gioco, Politano si esalta, ma dai tempi del Sassuolo. Fossi allenatore, lo porterei ovunque nelle mie squadre.

Neres alternativa a Politano? In una rosa, le alternative devono essere tante. Conte vuole una squadra aggressiva, ma soprattutto equilibrata e, in questo momento, Politano garantisce il ruolo, Neres rappresenta una grande opportunità, uno che porta qualità, capace di saltare l’uomo.

In difesa poche alternative? Mi hanno parlato tuti molto bene di Rafa Marin e credo che Conte lo stia addestrando. Tutti quelli nuovi sono un po’ dietro le quinte, a parte McTominay che ha fatto un percorso accelerato. La rosa del Napoli è ben attrezzata, Conte trova soluzioni e se le inventa, sono così ottimista perché conosco bene Antonio da troppi anni. Quando entra nella testa di ogni singolo calciatore, lo fa crescere a dismisura.

Lukaku è il centravanti da Napoli? Non mi interessa. A me interessa solo che è il giocatore di Conte. Parlava di Lukaku ai ragazzi in Nazionale, faceva vedere i suoi movimenti e questo basta. È un meccanismo che funziona.

Parole di Osimhen? La smettesse di fare tutte queste dichiarazioni che hanno contribuito ad abbassare il suo valore. Se un giocatore si dimostrasse un professionista straordinario che pensa a lavorare, si sacrifica e dimostra di valere sul campo, il valore sarebbe rimasto. Chi lo compra, va a vedere tutto. Napoli-Como? Il Como gioca bene, pieno di giocatori che hanno voglia di far bene e riscattarsi. Fabregas è un predestinato".