Bucchioni: "Secco no del Napoli a Sarri per un azzurro. Maksimovic verso la Lazio"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Enzo Bucchioni ha scritto: "L’ex Sarri s’è finalmente piazzato alla Lazio dopo avere intascato circa tre milioni di penale dalla Juve per la rescissione del terzo anno di contratto. Non chiederà giocatori bianconeri, né vecchi né giovani, a dimostrazione che non c’è mai stato feeling con la squadra nonostante lo scudetto. Feeling che invece resta con i napoletani tanto che Sarri avrebbe chiesto a Lotito sia Hysaj che Maksimovic, svincolati dagli azzurri. Ma non basta. Due sono le idee importanti, il centrocampista Loftus Cheek del Chelsea, 25 anni, che Sarri ha allenato tre anni fa, da mettere davanti alla difesa e lo svincolato Boateng dal Bayern di Monaco. Ma nella lista ci sono pure Ilicic e Politano. L’Atalanta ci pensa mentre il Napoli ha risposto no e l’alternativa per la fascia destra potrebbe essere Orsolini del Bologna".