Bucchioni: "Spalletti si dedicherà alla Juventus come fatto con il Napoli"

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 22:15Le Interviste
di Antonio Noto

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della nuova avventura di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus: "La Juventus, dopo Motta, ha preso un traghettatore come Tudor. Normale poi andare verso un allenatore esperto come Spalletti.

Spalletti si porta dietro nove titoli in carriera, ultimo lo scudetto vinto a Napoli. Il tecnico di Certaldo si dedicherà alla Juve come fatto con il Napoli. Tudor? Quanto detto nei confronti della Cremonese dà l'idea di come il croato fosse in confusione".