Pastore: “Il Napoli ha asfaltato Milan e Bologna! Conte è il più preparato in Serie A”

vedi letture

Il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la vittoria del Napoli in Supercoppa ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “Il Napoli ha iniziato a 4, poi si è fatto male De Bruyne e Conte ha cambiato nuovamente. E come se lui si accorgesse che la stagione presenta un carico di stress e di lavoro superiore alle sue medie e al primo segnale di cedimento - Benfica e Udinese - abbia subito pronta una variante sul modulo precedente anche per rimotivare dei giocatori. Politano era stato fuori tre partite ma era un suo fedelissimo.

Ha quindi trovato il modo per metterlo insieme a Neres. Adesso è uscito Lang, ma qualcuno deve pur uscire. Ma nel corso di questi mesi troveremo anche il modo di vedere Hojlund e Lukaku insieme. Conte in questo momento non si preclude nulla a livello di sistema di gioco e questo lo rende sul medio-lungo periodo l’allenatore più preparato in Serie A. Poi è ruvido a livello di comunicazione e di rapporti, però quando c’è da preparare il blocco di partite è bravissimo. Il Napoli ha asfaltato Milan e Bologna in Supercoppa”.