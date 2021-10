Bucciantini: "Classifica straordinaria, gare col Torino prima non le vincevi"

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto dafli studi di Canale 8 durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Martedì' facendo i complimenti alla squadra di Spalletti: "La classifica è straordinaria, il Napoli toglie le gambe alle trappole che ogni volta, guarda caso, incontra. L'ultima partita è stata difficile. In passato questa gara il Napoli non l'aveva mai vinta. Aveva già sprecato occasioni clamorose, c'erano tutti gli indizi per una gara segnata. Invece il Napoli l'ha vinta".