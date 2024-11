Bucciantini: "Con l'Atalanta non ti riesce niente di quanto pensato, la palla a Lukaku era morta"

Nel corso di 'Sky Calcio Club' il giornalista Marco Bucciantini ha commentato il ko del Napoli contro l'Atalanta: ""Il 3-0 a Napoli sembra quasi una rima. Ci sono dei momenti in cui l'Atalanta ti porta in un mondo diverso. Non sei abituato, non riesci a stare dentro la partita, non ti riesce niente di quello che hai pensato. La palla a Lukaku era morta, diventava palla morta. Il Napoli ha reagito, ha fatto il palo McTominay subito, basta. E' la cosa impressionante è che l'ha fatto per 95'".