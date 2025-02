Bucciantini fa notare: "Il miglior cambio del Napoli oggi fa il titolare"

Nel salotto di Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini commenta il pari del Maradona: "Conte ha cercato di essere coerente con le parole della vigilia, come a dire 'ora ci sono loro e giocano' e quindi ha fatto tre cambi. Il miglior cambio del Napoli ora però è in campo: Neres. Il Napoli ha giocatori molto diversi da quelli che sostituiscono, vedi Raspadori-Anguissa o Simeone-Lukaku. Anche io credevo che i cambi potessero dare una mano, invece non è andata così. Poi Spinazzola quando sta bene è un attaccante e ieri non c'era".

