Chiariello: "Sul mercato può succedere una cosa meravigliosa. Ricordate un anno fa?"

Umberto Chiariello nel suo editoriale per Radio Crc ha parlato anche della campagna acquisti estiva ed in particolar modo della tempistica del club partenopeo: "La grande novità di questa stagione sarà la velocità. Nell'ultimo mercato il Napoli fu velocissimo all'inizio e alla fine. All'inizio con Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola. Gli altri alla fine con il problema Osimhen che tutti sappiamo. Conte era scontento, aveva fatto due ritiri senza i titolari che sono arrivati a ritiri finiti e stagione iniziata.

Quest'anno si farà qualcosa di meraviglioso. O almeno questa è l'intenzione. Ma il Napoli se piazza subito Osimhen e fa un mercato veloce, con Conte che già ce l'hai, facendo acquisti entro il 15 luglio, avremo una novità: due ritiri con la squadra già fatta. Conte potrà lavorare subito con la nuova rosa. Immaginate i tifosi in ritiro subito con la squadra nuova. Che bellezza per i napoletani. Io non so chi arriverà, si sentono tanti nomi, non mi esprimo proprio. Ma so che rinforzerà la rosa in maniera notevole con forse 10 volti nuovi. Giocatori forti. Ne sono certo. Sono tutti nomi di fascia alta".