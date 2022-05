Bucciantini: “Insigne non si è aiutato e non è stato aiutato a diventare una bandiera del Napoli”

Il giornalista Marco Bucciantini, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato l’ultima gara al Maradona giocata da Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli

Il giornalista Marco Bucciantini, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato l’ultima gara al Maradona giocata da Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli: “Insigne? È mancata in questo decennio la creazione di un’empatia. Insigne non è riuscito a diventare una bandiera e non si è lavorato affinché diventasse una bandiera. Non si è aiutato e non è stato aiutato a diventare una bandiera del Napoli. E questa creazione dell’empatia mancata porta anche a non accettare e a raccontare male un risultato come il terzo posto di quest’anno”.