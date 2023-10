Bucciantini: "Lindstrom è fatto e finito e ha esperienza europea, ma dove sta?"

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli a Canale 8

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli a Canale 8: "C’è incoerenza ed un equivoco evidente nelle scelte di Garcia. Il Napoli non può giocare basso, non può rinunciare alla propria stessa essenza, quella consolidatasi negli anni con prestazioni superbe e risultati. La partita con il Milan non serve a nessuno, fa girare in tondo ma non da risposte. Ci tiene tutti qui sospesi. Il Napoli società d'altronde non sta nella condizione di fare una scelta semplice perché il calcio ha bisogno di situazioni estreme che domenica sera non si sono verificate. Decidere ora di cambiare sarebbe lungimirante pur senza la stretta necessità. A patto ci sia davvero l'alternativa convincente e credibile. Una cosa è certa dopo i fasti di soli cinque mesi fa: il Napoli aveva il dovere di presentarsi più forte di come sta apparendo oggi.

Si parla tanto di Meret che è un portiere che non si fa raccontare. Questo la dice lunga sul suo carattere ma anche sulle potenzialità che sono importanti ma che scivolano di fatto sotto traccia. Lindstrom è un giocatore fatto, che ha maturato negli anni passati esperienze importanti in un campionato vero come la Bundesliga e in Europa. Mi sarei aspettato maggior utilizzo e non che finisse così fuori dai radar".