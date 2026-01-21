Chiariello critica Conte: "Dopo il rosso ci voleva subito Lang! E invece togli Vergara?"

Umberto Chiariello su Radio Crc questa mattina in diretta ha commentato la gara di ieri del Napoli contro il Copenaghen in Champions League. In modo particolare si sofferma su alcune mosse del tecnico azzurro: "Anche Conte è tra i responsabili. Ma dico io, vuoi dare un segnale alla squadra che questa partita l'ha vinta? Che giochi a fare ancora a 3 dopo il rosso loro? Togli Gutierrez inutile, rimetti Di Lorenzo in fascia e butta subito dentro Lang insieme a Vergara, non al suo posto. Così dai un segnale che vuoi vincerla. Che senso ha togliere Vergara che era stato tra i migliori?".