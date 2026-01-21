Sabatini: "Se il Napoli deve affidarsi a Vergara, qualcosa non va"

Sul suo canale Youtube il giornalista Sandro Sabatini ha commentato l'ultimo turno di Champions che ha visto pareggiare il Napoli e perdere l'Inter: "Il Napoli gioca un ottimo primo tempo, crea tanto, sblocca la partita con McTominay e potrebbe gestirla grazie a un’espulsione, giocando praticamente tutto il secondo tempo con un uomo in più. Poi subisce il rigore. Perché? Perché Buongiorno sbaglia. È frettoloso, anziché accompagnare l’avversario verso il fondo, interviene e provoca un rigore nettissimo. Buongiorno, anche in ottica Nazionale, quest’anno non sta rendendo. Forse non sente fiducia, forse non sta bene fisicamente, forse ci sono problemi tattici, ma commette troppi errori. È un peccato, perché è un ottimo giocatore.

Un ottimo giocatore che Conte sta scoprendo, un po’ per necessità, è Vergara. A me piace, è un ragazzo che farà strada, ma se il Napoli deve affidarsi a Vergara come punto di forza, oltre a McTominay, vuol dire che qualcosa non va e che il livello si è abbassato. Højlund soffre di nervosismo. Entra solo nel finale e secondo me dieci minuti sono pochi, ma poi bisogna anche capire Conte: entra, ha due o tre colpi di testa e non ne centra uno. Ha una palla sotto porta e la schiaccia oltre la traversa. È una storia finita, quella tra Højlund e il Napoli, che stanno trascinando. Va interrotta: il Napoli ha bisogno di un altro attaccante e lui ha bisogno di andare altrove".

