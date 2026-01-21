Del Genio sorpreso: "Mossa inutile di Conte, ma come l'ha pensata?"

Paolo Del Genio, giornalista, a Canale 8 ha commentato il pari del Napoli contro il Copenaghen nella notte Champions di ieri: "Chi vede tanto calcio si è accorto che l'esperimento Gutierrez a destra non era proponibile. Politano è rapido, rientra, e quindi in quella posizione anche da mancino ha fatto ottime partite. Gutierrez ha proprio un altro passo e quindi metterlo sulla fascia dove non può sfruttare il suo cross e la sua gamba significa mettere un giocatore inutile in quella zona del campo. Non so come quella mossa gli è venuta in mente. Gutierrez non crossava, non dialogava, non tirava. Era anche incredibile vederlo ancora in campo".