Bucciantini: "Napoli lotta per lo Scudetto da 5-6 anni, magari non lo si dice per scaramanzia..."

Marco Bucciantini, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli scontri diretti in un campionato così equilibrato assumono un valore maggiore, l'Atalanta lo scorso anno è stata la prima a mettere in difficoltà la Juve. Quest'anno la partita del San Paolo ha ricordato al Napoli di essere lei la vera antagonista dell'ultimo decennio. Questo è un campionato straordinario che ha ritrovato l'equilibrio, le sette squadre sono forti ed hanno tutte i proprio argomenti da proporre. Napoli per lo Scudetto? Nessuna squadra in questo momento ha una vicinanza tra titolari e non come ce l'ha il Napoli, negli ultimi 5-6 anni gli azzurri sono sempre partiti per lo Scudetto, magari non lo si diceva per scaramanzia".