Bucciantini ottimista: "Osimhen almeno tornerà senza spostamenti e feste della Coppa d'Africa"

Nel corso di Ne Parliamo il Martedì su Canale 8, il giornalista Marco Bucciantini ha commentato l'infortunio di Osimhen che gli farà saltare la Coppa d'Africa: "Spalletti subito ha nominato Petagna, ringraziando ADL per aver tenuto lui ed Ounas. Ha già messo la voce in giro che il 9 è Petagna, poi lo interpreta diversamente, ma è lui. Rivoltiamola in positivo: Osimen a gennaio si allenerà, poi che torni a fine gennaio o inizio febbraio, si era già messo in conto di averlo a febbraio dopo la Coppa d'Africa ma lo ritrovi in condizioni migliori, senza gare all'equatore, senza feste o spostamenti".