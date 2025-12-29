Bucciantini: “Preso in 24h! Campionato del Napoli inizia con questa dichiarazione di forza”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Marco Bucciantini ha parlato di Rasmus Hojlund: "Perfetta parabola di deduzione nel lavoro di Conte. A me Hojlund sembra migliorato anche nella disponibilità, nel volume. C'è tutta quella lotta, quella fatica che con Conte diventa gioia. Perché poi è lui che crea i giocatori, le squadre e cresce anche la qualità.

Però è da subito la dichiarazione di forza del Napoli, perché in un mercato ad agosto dove c'erano tre o quattro squadre senza centravanti: La Juventus, che non voleva proseguire con Vlahovic, lo cercava. La Roma lo cercava disperatamente. Il Milan lo cercava. Il Napoli l'ha preso in 24 ore quando si è fatto male Lukaku. Il campionato è cominciato con questa dichiarazione di forza. E questo è un attaccante forte”.