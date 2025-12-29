Caressa su Hojlund: “Col nuovo modulo tutti i suoi numeri sono migliorati”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa: “Hojlund in campionato, tra le prime sette e le partite da dopo il cambio di modulo, ha radicalmente cambiato i suoi numeri. E forse non è un caso. Ha gol più e assist da 2 a 6. I numeri sono tutti cresciuti: tiri in porta da 1 a 5, sono triplicati e raddoppiati i tocchi in aria.

E sono raddoppiati anche i tocchi nell'ultimo terzo. Quindi non c'è dubbio, questo nuovo modo di giocare favorisce Hojlund. Perché probabilmente ha più spazio per andare e più profondità per giocare. Velocità massima in fase offensiva e in fase difensiva, 32.9-30.5 Km/h. È primo tra gli attaccanti in tutti e due i numeri, sia come velocità propositiva che come velocità difensiva".